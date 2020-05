Crise sanitaire : à Évreux, collecte alimentaire exceptionnelle au bénéfice des plus précaires

Pour faire face aux besoins des personnes dépendantes de l’aide alimentaire et réapprovisionner des stocks en chute libre, une collecte d’urgence sera organisée dans les supermarchés d’Évreux : Cora, Super U, Intermarché Nétreville et la Madeleine, Carrefour ainsi qu’au Leclerc de Caër-Normanville.



Les bénévoles des associations bénéficiaires, mais aussi ceux inscrits sur la plateforme Évreux Entraide-La Croix Rouge, à l’initiative de Diane Leseigneur et Nadège Gosse, et avec le soutien logistique de la BA 105 seront sur le pont ces deux jours de collecte.



> La collecte s’effectuera à l’entrée des magasins les vendredi 29 et samedi 30 mai de 9 heures à 19h30.



#source : mairie d’Évreux