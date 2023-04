Cri d'alarme de la SPA de Petit-Quevilly : son dispensaire menacé de fermeture

Les dispensaires offrent une mission sociale et de protection animale en prodiguant des soins vétérinaires gratuits aux chiens, chats et rongeurs. Les animaux peuvent être soignés, stérilisés, vaccinés et identifiés gratuitement. En 2022, plus de 47 000 animaux ont bénéficié de ces soins, et plus de 140 000 actes ont été pratiqués par les équipes vétérinaires, comme des consultations, des chirurgies, des identifications ou encore des vaccinations.



Ces structures participent également à des actions de protection animale, comme l'organisation de campagnes de stérilisation de chats errants en partenariat avec les communes.