Covid-19 : les hébergements touristiques interdits en Seine-Maritime jusqu’au 15 avril

« Cet arrêté est destiné à assurer l'effectivité du principe de confinement qui est l'outil essentiel pour limiter les tensions sur nos capacités de réanimation », précise le communiqué de la préfecture.



L’interdiction, on l’aura compris, vise à empêcher les déplacements de loisirs et en particulier les départs en vacances au moment où débutent les vacances de printemps et où les conditions météorologiques deviennent plus favorables.