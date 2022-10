Coup double pour les policiers qui arrêtent à Rouen les voleurs d'un ordinateur et d'une sacoche

Les deux hommes qui ont pris la fuite sont rapidement rattrapés et interpellés en flagrant délit quai Cavelier-de-la-Salle. L'un est né en 1977, l'autre en 1978, tous deux sont sans domicile fixe. La sacoche volée est récupérée et restituée à son propriétaire, un homme de 32 ans. Sur eux, au cours de la palpation de sécurité, deux couteaux dont un équipé d'une lame de 10 cm seront découverts.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour vol en réunion et port d'arme prohibé.