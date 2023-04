Coup de fusil sur fond de différend familial : deux blessés près de Rouen

La victime s'est ensuite réfugièe dans un kebab voisin et s'est emparé d'un couteau pour en découdre avec celui qui venait de le blesser. Des témoins de la scène sont alors intervenus pour l'en empêcher et la désarmer.



Le frère de ce dernier, âgé de 25 ans, a également été blessé à un bras, par des éclats de la cartouche. Ses blessures sont superficielles.



Le tireur a été interpellé peu avant 20 heures alors qu'il venait de remonter dans sa voiture, stationnée place Jean-Jaurès. Le fusil de chasse a été retrouvé et place sous scellé pour les besoins de l'enquête qui a été confiée à la Sûreté départementale. Ce lundi matin, le mis en cause était toujours entendu par les policiers.