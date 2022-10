Coup de couteau entre deux frères à Petit-Quevilly : le plus jeune blessé grièvement au ventre

Ce dernier, grièvement blessé, a d'abord été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis par une équipe du SMUR, avant d'être transporté au service des urgences du CHU de Rouen, dans un état jugé critique.



Ce matin, le pronostic vital du quadragénaire n'est plus engagé, indique une source policière.



L'auteur du coup de couteau a été interpellé à la sortie de son immeuble et placé en garde à vue. Au préalable, il a été conduit à l'hôpital en raison d'une blessure (estafilade) au bras gauche.



Plus d'infos à venir