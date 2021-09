Coronavirus : le taux d’incidence régional continue de diminuer en Normandie

La Normandie reste ainsi la région française présentant le taux d’incidence le plus faible, se réjouit l’Agence régionale de santé (ARS), qui publie ce mardi soir les derniers chiffres de l’épidémie.



Tous les départements sont au-dessous du seuil d’alerte : l'Orne, la Manche et le Calvados présentent les taux d'incidence les plus faibles (légèrement supérieur à 20 nouveaux cas pour 100 000 habitants).



Concernant l’Eure et la Seine-Maritime, il s’établit respectivement à 36,62 et 41.