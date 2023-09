Contrôles d'alcoolémie tous azimuts en Seine-Maritime : trois conducteurs sanctionnés au Havre et à Rouen

Jusqu'à 2 ans d’emprisonnement (cf article L234-1 code de la route)

Jusqu’à 4500 euros d'amende

Confiscation du véhicule

Annulation du permis (avec interdiction de le repasser pendant 3 ans maximum)

Stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant Interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage (EAD), pour une durée de 5 ans au maximum. La violation de cette interdiction constitue un délit, puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Retrait de 6 points sur le permis de conduire.​

L’alcool au volant est l’une des premières causes de la mortalité routière et demeure en cause dans près d’un tiers des accidents mortels, martèle régulièrement la sécurité routière.Qu'encourt un contrevenant à la réglementation en vigueur :