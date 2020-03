Confinement : l’accès aux plages de Seine-Maritime interdit depuis ce vendredi soir

A Paris, la préfecture de police et la mairie ont décidé de fermer dès ce week-end les parcs publics et les voies sur berges de la capitale.



En Seine-Maritime, c’est l’accès aux plages, aux chemins et forêts près du littoral qui sont désormais interdites au public, depuis ce vendredi soir par arrêté préfectoral. L’objectif est d’éviter la propagation du virus Codis-19.