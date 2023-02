Conduite sous stupéfiants. En Seine-Maritime la police dégaine les tests salivaires et ça « paie »

16h40. avenue Isaac Newton à Saint-Etienne-du-Rouvray, le groupe de sécurité de proximité (GSP) tente d'intercepter une BMW. La berline allemande ne s'arrête pas et s'enfuit vers la Sud II en direction de Oissel. Lancés à sa poursuite, les policiers perdent sa trace. Des recherches s'organisent qui permettent de retrouver une heure plus tard la voiture abandonnée sur un terrain vague rue Danielle-Casanova à Tourville-la-Rivière. Le conducteur, lui, est repéré rue Victor-Hugo en compagnie de deux autres hommes. Il est interpellé pour refus d'obtempérer. Le jeune homme de 18 ans domicilié à Charleval (Eure) n'est pas titulaire du permis et son véhicule n'est pas assuré. Il est de plus contrôlé positif aux stupéfiants. La totale.