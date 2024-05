Collision entre une moto et une voiture : deux blessés graves à Saint-Pierre-en-Val, en Seine-Maritime

Un couple qui circulait à moto a été blessé grièvement ce samedi 11 mai dans la matinée à Saint-Pierre-en-Val (Seine-Maritime). L’accident « à forte cinétique » qui a impliqué le deux roues et une voiture est survenu sur la départementale 1314 dans des circonstances qui restent à établir.



Le bilan provisoire communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), fait état de deux blessés, les occupants de la moto, un homme et une femme qui étaient conscients à l’arrivée des secours. Ils ont été classés en urgence absolue par le médecin du SMUR. Ils sont en attente d’être évacués vers un centre hospitalier de la région.



La conductrice de la voiture est quant elle choquée.



La circulation a été coupée sur la D1314, le temps de l’intervention des secours.