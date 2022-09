Collision entre un train et un poids- lourd à Gonfreville-l’Orcher : deux blessés légers

Un accident impliquant un train et un poids lourd s’est produit ce vendredi 30 septembre peu après 12 heures à un passage à niveau à hauteur du 125, route des Entreprises à Gonfreville-l’Orcher (Seine-Maritime).



Le premier bilan communiqué par les secours, actuellement sur les lieux, fait état de deux blessés légers.



Treize sapeurs-pompiers et quatre engins sont sur place.



Plus d’infos à venir