Collision entre un bus et un tramway ce matin au Havre : trois blessés légers

Un bus et un tramway sont entrés en collision ce vendredi matin au Havre (Seine-Maritime). Trois personnes - les conducteurs des deux véhicules et une passagère du tramway - ont été blessées légèrement dans le choc qui s’est produit vers 7h30 sur l’avenue du Bois-au-Coq dans des circonstances qui restent à établir.



Les trois victimes, en urgence relative ont été transportés par les sapeurs-pompiers vers les centres hospitaliers de l’agglomération.



La circulation du tramway est interrompue jusque vers 13 heures, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis).