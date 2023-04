Collision entre trois voitures près de Rouen : quatre blessés légers

Un accident de la circulation a fait quatre blessés légers ce mercredi à la mi-journée, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).



Trois véhicules ont été impliqués, indique vers 13 heures le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui a dépêché une quinzaine de sapeurs-pompiers sur les lieux, à l’intersection du boulevard Industriel et de la rue de la Brèche.



Le premier bilan fait état de neuf victimes, dont quatre blessés légèrement en cours d’examen par les secours. Les autres sont indemnes.



La circulation est actuellement coupée dans le sens Sotteville-les-Rouen vers Rouen. Il est conseillé d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir