Collision entre deux véhicules à Cliponville : un blessé grave éjecté de sa voiture

Ce mardi 7 novembre, en début d’après-midi, un accident de la circulation est survenu sur la Voie Romaine à Cliponville, en Seine-Maritime. Il a impliqué deux véhicules dont un des occupants a été éjecté dans la violence du choc.



Les sapeurs-pompiers ont pris en charge deux blessés : un homme de 20 ans en urgence absolue et une femme de 34 ans en urgence relative. Les victimes ont été transportées respectivement vers l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers et le centre hospitalier de Fécamp.



La voie Romaine a été coupée à la circulation le temps de l’intervention et afin de permettre à Dragon76, l’hélicoptère de la sécurité civile de se poser au plus près de l’accident.



Dix sapeurs-pompiers ont été engagés avec cinq véhicules de secours routier.