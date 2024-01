Colère des agriculteurs : toujours des blocages ce vendredi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Les agriculteurs ne lâchent pas prise. Depuis le début de leur mouvement, endeuillé par la mort d'une agricultrice et de sa fille de 14 ans, ils ont multiplié les blocages, barrages et manifestations un peu partout dans l'Hexagone, afin d'obtenir des réponses du gouvernement à leurs revendications.



En Seine-Maritime et dans l'Eure, les actions les plus spectaculaires se sont concentrées sur les autoroutes. L'A13 est bloquée depuis trois jours dans les deux sens de circulation et déviée entre Douains (sortie de Vernon / Pacy) et Saint-Aubin-du-Gaillon. Quelques heures de répit sont accordées le matin et le soir aux usagers qui peuvent normalement circuler entre deux blocages.