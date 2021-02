Circulation chargée ce soir sur l’autoroute A13 en direction de la Normandie

Le trafic est très soutenu ce vendredi 19 février, sur l’autoroute A13, plus particulièrement en direction de la Normandie.



Depuis la fin d’après-midi, ralentissements et bouchons alternent dans les Yvelines. A 17h30, jusqu’à 24 km de ralentissement ont été observés à partir d’Orgeval et jusqu’à la barrière de péage de Mantes-Buchelay.



La situation semble s’améliorer au fil de la soirée : un ralentissement de 2 km était signalé vers 19 heures, de Guerville à Mantes-la-Ville, en direction de Rouen.