Cinq touristes anglais blessés dans un accident sur l’A13 en Seine-Maritime

Un accident de circulation a fait cinq blessés légers ce dimanche à la mi-journée sur l’autoroute A13, en Seine-Maritime. Il a impliqué deux véhicules de tourisme circulant dans le sens Paris - Caen, à hauteur de Grand-Couronne.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré six victimes, dont cinq, blessés légèrement ont été pris en charge et transportés vers le CHU de Rouen et l’hôpital des Feugrais près d’Elbeuf. Tous sont de nationalité anglaise, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).