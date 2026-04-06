Cinq personnes piégées par la marée à Saint-Martin-Plage, hélitreuillées par Dragon 76

L'hé&licoptère de la sécurité civile Dragon 76 a hélitreuillé les promeneurs en difficulté avant de les reposer sur la plage - Illustration
Dans la matinée du dimanche 5 avril 2026, cinq personnes se sont retrouvées bloquées par la marée au niveau des roches du Heaume, dans le secteur de Saint-Martin-Plage, en Seine-Maritime. Alerté, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, sollicité et coordonné l'intervention des équipes du SDIS 76.
Face à la montée des eaux et aux difficultés d’accès au site pour récupérer les personnes isolées, le CROSS a engagé l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76. L’appareil a procédé à leur évacuation par hélitreuillage.
Face à la montée des eaux et aux difficultés d’accès au site pour récupérer les personnes isolées, le CROSS a engagé l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76. L’appareil a procédé à leur évacuation par hélitreuillage.
Rappel des consignes de prudence sur le littora
Les cinq victimes ont ensuite été déposées au stade municipal de Saint-Martin-en-Campagne, où elles ont été prises en charge par les secours.
À la suite de cette intervention, la préfecture maritime rappelle plusieurs règles élémentaires pour éviter ce type de mésaventure sur le littoral : disposer d’un moyen de communication en état de marche, garder en permanence un repère visuel ainsi qu’un point de repli vers la terre ferme, consulter les prévisions météo et les horaires de marée avant toute sortie, et ne pas s’aventurer sur l’estran en cas de doute.
À la suite de cette intervention, la préfecture maritime rappelle plusieurs règles élémentaires pour éviter ce type de mésaventure sur le littoral : disposer d’un moyen de communication en état de marche, garder en permanence un repère visuel ainsi qu’un point de repli vers la terre ferme, consulter les prévisions météo et les horaires de marée avant toute sortie, et ne pas s’aventurer sur l’estran en cas de doute.
A SAVOIR - En cas d’urgence en mer
La préfecture maritime rappelle que toute personne victime ou témoin d’un événement de mer doit contacter le CROSS en composant le 196.
La préfecture maritime rappelle que toute personne victime ou témoin d’un événement de mer doit contacter le CROSS en composant le 196.