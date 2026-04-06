Cinq personnes piégées par la marée à Saint-Martin-Plage, hélitreuillées par Dragon 76

Les cinq victimes ont ensuite été déposées au stade municipal de Saint-Martin-en-Campagne, où elles ont été prises en charge par les secours.



À la suite de cette intervention, la préfecture maritime rappelle plusieurs règles élémentaires pour éviter ce type de mésaventure sur le littoral : disposer d’un moyen de communication en état de marche, garder en permanence un repère visuel ainsi qu’un point de repli vers la terre ferme, consulter les prévisions météo et les horaires de marée avant toute sortie, et ne pas s’aventurer sur l’estran en cas de doute.