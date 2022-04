Cinq personnes intoxiquées par les fumées dans l’incendie d’un appartement à Rouen

Quatre personnes ayant inhalé des fumées ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Il s’agit de deux femmes âgées de 20 et 44 ans et de deux hommes âgés de 62 et 55 ans, ce dernier étant le locataire de l’appartement sinistré.



« Les bilans sont en cours par les équipages des sapeurs-pompiers et le SMUR », indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Les opérations de déblai et de désenfumage des communs vont débuter, précisent les secours dans leur dernier point à 1 heure du matin.