Cinq blessés lors d'une explosion dans un hôtel à Aumale, en Seine-Maritime

Trois employés de l'établissement et deux employés d'une entreprise de sous traitance ont été blessés et pris en charge par les secours. Elles auraient été brûlées aux avants bras. Trois ont été transportés en urgence absolue, les deux autres en uirgen ce relative vers des hôpitaux de la région.



Peu avant 11h30, les secours indiquaient que le feu était éteint.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé 36 sapeuirs-pompiers dont une unité de sauvetage d'appui et de recherche et 22 engins.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer l'origine de l'explosion.