Cinq blessés dans un accident de la circulation à Buchy, en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers, appelés sur les lieux, ont dénombré cinq victimes. Il s’agit de deux hommes de 84 et 28 ans et de trois femmes âgées respectivement de 71, 68 et 31 ans. Tous blessés légèrement, ils ont été transportés au CHU de Rouen pour examen.



Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a dépêché sur place vingt-cinq sapeurs-pompiers avec huit véhicules de secours routier.