Cinq blessés dans un accident à Épaignes (Eure) : un enfant de 3 ans hospitalisé en urgence absolue

Les autres victimes sont un enfant de neuf ans et une femme d’une quarantaine d’années, conductrice du véhicule. Ils ont été transportés, en urgence relative (blessés légers) vers l’hôpital le plus proche.



Le conducteur du camion, âgé de 68 ans, a été légèrement blessé mais a refusé son transport à l’hôpital.



La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.