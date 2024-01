Chutes de neige et pluies verglaçantes dans l'Eure : ce qu'il faut savoir pour la journée de mercredi

Météo-France a émis une alerte de vigilance orange pour « neige et verglas » dans le département de l'Eure à partir de minuit, cette nuit de mardi 16 à mercredi 17. Cette mise en garde est due au risque de pluies verglaçantes et de chutes de neige, pouvant atteindre localement jusqu'à 15 cm demain mercredi.



La préfecture a détaillé, dans un communiqué publié ce soir, les conséquences de cette perturbation sur l'activité et la circulation :



Transports scolaires : Le Conseil régional de Normandie a pris la décision de suspendre les transports scolaires pour toute la journée du mercredi 17 janvier.



Transports Intra-urbains : Les opérateurs de services de transports intra-urbains travailleront en collaboration avec leurs collectivités organisatrices de la mobilité pour évaluer les conditions de sécurité. En cas d'amélioration des conditions météorologiques et de circulation, ils décideront d'ouvrir tout ou partie de leur réseau. Les usagers sont priés de se tenir informés via les sites internet et applications mobiles de leur réseau de transport urbain.



Établissements scolaires : Les collèges et lycées resteront ouverts et accueilleront les élèves. Cependant, les écoles, conformément à la tradition, seront fermées le mercredi.



Restrictions de circulation des poids-lourds



La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur l'ensemble du réseau national (autoroutes et routes nationales) de Normandie à partir de 20h ce mardi soir jusqu'à 6h demain. De plus, dans le département de l'Eure, cette restriction s'applique aux routes départementales de 20h à 6h.



Cette mesure de restriction de circulation ne concerne pas les véhicules d'intervention d'urgence des services publics, les engins de secours et d'intervention, les véhicules des gestionnaires du réseau routier, les véhicules de livraison de produits de salage des routes, les véhicules des entreprises travaillant pour le compte des gestionnaires du réseau routier, les véhicules de dépannage et de remorquage, les véhicules assurant des transports d'urgence, les convois de poids lourds escortés par les forces de l'ordre, les véhicules assurant la collecte et le transport de lait, ainsi que les véhicules transportant des animaux vivants.