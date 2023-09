Choc frontal entre deux voitures dans l'Eure : trois blessés en urgence absolue, deux autres en urgence relative

Une autre femme de 62 ans, également blessé grièvement, a été de même héliportée vers le CHU. Enfin, deux hommes de 64 et 67 ans, en urgence relative, ont été quant à eux admis respectivement au CHU de Rouen et au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.



Des moyens importants de secours routiers, dont dix-neuf sapeurs-pompiers, ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). La route a été fermée dans les deux sens à la circulation et une déviation a été mise en place jusqu'à la fin de l'intervention, vers 21 heures.



La gendarmerie a procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête qui permettra d'établir les circonstances de l'accident.