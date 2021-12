Charles Revet, figure politique de la Seine-Maritime, est décédé à 84 ans

Maire, conseiller général du canton de Criquetot-l'Esneval durant trente- huit ans, député puis sénateur, Charles Revet a également été président du conseil général de Seine-Maritime de 1993 à 2004.



A cette fonction, « il défendra avec ardeur la place des départements, le lien indéfectible avec les habitants, notamment les plus fragiles, et l'importance pour la Seine-Maritime de se doter d'infrastructures modernes et ambitieuses ».



En 2019, après plus de 50 ans de vie publique, Charles Revet avait décidé de renoncer à son mandat de sénateur et de se retirer de la scène politique.



Les drapeaux de l'hôtel du département de la Seine-Maritime ont été mis en berne ce mardi et un hommage officiel lui sera rendu lors de la prochaine session du conseil départemental, le 9 décembre prochain.