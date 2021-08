Caves et locaux inondés, routes coupées, foyers privés d'électricité : la région du Havre sous le déluge

C'est essentiellement le secteur du Havre, et plus particulièrement les communes de Montivilliers , Harfleur et Fontaine-la-Mallet, qui a été touchée. Dans la majorité des cas, il s'est agi d'opérations d'asséchement de caves et locaux divers qui ont nécessité l'engagement de 15 engins, de 40 sapeurs-pompiers et de Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile chargé de reconnaissances aériennes.A Montivilliers, la situation a contraint la municipalité à activer le Plan communal de sauvegarde en soutien aux populations et aux interventions des secours. Plusieurs axes de circulation ont été coupés dans la commune.