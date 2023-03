Caudebec-lès-Elbeuf. Elle agresse une vieille dame et dérobe son argent pour s'acheter de la drogue

Il est 9h20 précisément. Une vieille dame de 86 ans vient tout juste de retirer un peu d'argent à un distributeur automatique, près de chez elle à Caudebec-lès-Elbeuf. Quand soudain, une femme s'approche et s'empare brutalement des billets avant de s'enfuir.



La victime va raconter sa mésaventure à la police municipale. Le commissariat d'Elbeuf, informé des faits, prend le relais. L'exploitation des caméras de vidéo-surveillance permettent alors d'identifier la voleuse, connue défavorablement des policiers municipaux. Des recherches sont lancées et à 10h10, la mise en cause, âgée de 34 ans, est interpellée rue Alfred.