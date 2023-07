Caténaires endommagées, arbres sur les voies : la tempête Poly a impacté la circulation des trains en Normandie

C'est surtout le trafic ferroviaire qui a été fortement perturbé ces dernières heures entre Paris et la Normandie. La tempête Poly a généré des vents particulièrement violents et de fortes précipitations.



Fragilisé par les rafales de vent, un arbre est tombé cette nuit sur une caténaire SNCF entre Maromme et Malaunay, en Seine-Maritime. La circulation des trains (peu nombreux à cette heure de la nuit) entre Rouen et Yvetot et entre Rouen et Dieppe dans les 2 sens, a dû être interrompue le temps de dégager les voies et de réparer l'installation endommagée.



Sur la ligne Paris-Montparnasse - Granville, le trafic a été également interrompu ce mercredi matin : un arbre est tombé sur la voie entre Bourth (Eure) et Surdon (Orne). La circulation a repris progressivement vers 10 heures, la SNCF prévoyant un retard de plus de 45 minutes pour les trains à destination de Granville.