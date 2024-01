Carambolage en Seine-Maritime : six blessés et six véhicules impliqués, l'A28 fermée vers Abbeville

Des accidents ont été signalés ce vendredi matin sur l'autoroute A28. Le plus sérieux a fait six blessés légers dans un carambolage entre six véhicules, dont une fourgonnette à hauteur de Vieux-Manoir. L'autoroute a été fermée en direction d'Abbeville

19 Janvier à 10:50



Un carambolage entre six véhicules dont une fourgonnette a fait six blessés légers ce vendredi matin vers 9h45 sur l'autoroute A28 à hauteur de Vieux-Manoir (Seine-Maritime).

L’accident est survenu dans le sens Rouen vers Abbeville, probablement à cause de la chaussée glissante. Les sapeurs-pompiers ont dénombré huit personnes impliquées, dont six blessés légèrement. Toutes ont été prises en charge.



La circulation a été réduite à une voie au niveau du carambolage puis coupée le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 17 sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours routier. Une déviation a été mise en place par la RD 928, signale Bison Futé.



À noter qu'un autre accident, matériel cette fois, entre deux véhicules, s'est produit dans le même secteur, mais en direction de Rouen.



En ce moment | La UNE | L'Essentiel | Info-Route | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Brèves | CRISE SANITAIRE | 78 UNE | Les Yvelines | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023