Cambriolage dans une boulangerie à Maisons-Laffitte : trois suspects interpellés

Soupçonnés d'être les auteurs d'un vol par effraction dans une boulangerie, trois adolsecents ont été placés en garde à vue - Illustration
Trois jeunes hommes ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Maisons-Laffitte, après un vol par effraction commis dans une boulangerie de l’avenue de Longueil. Les suspects, cagoulés au moment des faits, ont tenté de fuir avant d’être rapidement localisés.
Un équipage de la Brigade anti-criminalité a été envoyée sur place après un appel signalant un cambriolage en cours. Un témoin indiquait également que trois individus se cachaient dans une rue voisine après leur fuite du commerce.
Un équipage de la Brigade anti-criminalité a été envoyée sur place après un appel signalant un cambriolage en cours. Un témoin indiquait également que trois individus se cachaient dans une rue voisine après leur fuite du commerce.
Interpelllés près de la gare
Un premier suspect a été immédiatement interpellé rue du Prieuré. Les deux autres ont été retrouvés et interpellés peu après à proximité de la gare,.
Les trois mis en cause sont âgés de 17 à 18 ans. Ils ont été placés en garde à vue. L’enquête devra déterminer leur rôle précis ainsi que le préjudice subi par le commerçant.
Les trois mis en cause sont âgés de 17 à 18 ans. Ils ont été placés en garde à vue. L’enquête devra déterminer leur rôle précis ainsi que le préjudice subi par le commerçant.