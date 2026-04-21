Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Cambriolage dans une boulangerie à Maisons-Laffitte : trois suspects interpellés

YVELINES


Publié le Mardi 21 Avril 2026 à 11:51

Trois jeunes hommes de 17 à 18 ans ont été interpellés à Maisons-Laffitte (Yvelines) après un cambriolage commis dans une boulangerie de l’avenue de Longueil. Les suspects, cagoulés, ont été arrêtés en quelques minutes par la BAC.



Soupçonnés d'être les auteurs d'un vol par effraction dans une boulangerie, trois adolsecents ont été placés en garde à vue - Illustration
Soupçonnés d'être les auteurs d'un vol par effraction dans une boulangerie, trois adolsecents ont été placés en garde à vue - Illustration
Trois jeunes hommes ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Maisons-Laffitte, après un vol par effraction commis dans une boulangerie de l’avenue de Longueil. Les suspects, cagoulés au moment des faits, ont tenté de fuir avant d’être rapidement localisés.

Un équipage de la Brigade anti-criminalité a été envoyée sur place après un appel signalant un cambriolage en cours. Un témoin indiquait également que trois individus se cachaient dans une rue voisine après leur fuite du commerce.

Interpelllés près de la gare

Un premier suspect a été immédiatement interpellé rue du Prieuré. Les deux autres ont été retrouvés et interpellés peu après à proximité de la gare,.

Les trois mis en cause sont âgés de 17 à 18 ans. Ils ont été placés en garde à vue. L’enquête devra déterminer leur rôle précis ainsi que le préjudice subi par le commerçant.




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Cambriolage dans une boulangerie à Maisons-Laffitte : trois suspects interpellés

21/04/2026

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

19/04/2026

Conflans-Sainte-Honorine : une femme poursuit le voleur de son sac à main

11/04/2026

Deux contrôleurs de bus agressés lors d’un contrôle à Saint-Germain-en-Laye

09/04/2026

Mantes-la-Ville : sous la menace d'un couteau, une femme contrainte de retirer de l’argent

09/04/2026

Yvelines. Disparition inquiétante : un jeune homme de 21 ans recherché, appel à témoins

07/04/2026

Versailles : refus d’obtempérer, deux jeunes de 18 ans interpellés après un accident

07/04/2026

Faux policier à Andrésy : contrôle improvisé, garde à vue bien réelle

06/04/2026

Versailles : un collier arraché, le suspect traqué puis interpellé grâce aux caméras

03/04/2026

Surpris en train d’incendier une tractopelle à Limay, près de Mantes, un jeune homme condamné à un an de prison

03/04/2026

Une mère et son compagnon condamnés pour avoir contraint une adolescente à filmer leurs rapports sexuels

30/03/2026

Croissy-sur-Seine : trois mineurs interpellés en flagrant délit de cambriolage

25/03/2026

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

23/03/2026

Achères : un homme interpellé pour exhibition sexuelle en pleine rue

22/03/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

Deux contrôleurs de bus agressés lors d’un contrôle à Saint-Germain-en-Laye

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

Surpris en train d’incendier une tractopelle à Limay, près de Mantes, un jeune homme condamné à un an de prison

Mantes-la-Ville : sous la menace d'un couteau, une femme contrainte de retirer de l’argent

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags