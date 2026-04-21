Cambriolage dans une boulangerie à Maisons-Laffitte : trois suspects interpellés

Trois jeunes hommes ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Maisons-Laffitte, après un vol par effraction commis dans une boulangerie de l’avenue de Longueil. Les suspects, cagoulés au moment des faits, ont tenté de fuir avant d’être rapidement localisés.



Un équipage de la Brigade anti-criminalité a été envoyée sur place après un appel signalant un cambriolage en cours. Un témoin indiquait également que trois individus se cachaient dans une rue voisine après leur fuite du commerce.