Calvados. Disparition d'une femme au large de Ouistreham : les recherches ont été levées

De vastes recherches en mer ont été engagées ce mardi matin, à partir de 10h15, par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg après qu'un témoin a signalé à la gendarmerie la présence d'affaires personnelles sur la plage de Ouistreham (Calvados) et des traces de pas en direction de la mer.



Sans attendre, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale ainsi que le canot Sainte-Anne des Flots et le semi-rigide Le Cabieu de la SNSM de Ouistreham se sont lancés à la recherche de la personne suspectée d’être disparue. Il s'agirait d'une femme. Parallèlement, des recherches ont été engagées le long de la côte par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) qui a mobilisé deux embarcations nautiques. Des patrouilles de gendarmerie ont également été déployées.



Les vedettes de surveillance maritime portuaire de la gendarmerie maritime, basées au Havre et à Ouistreham, ont participé aux recherches qui se sont révélées vaines.



Sur proposition du CROSS, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a décidé de lever le dispositif vers 13 heures.