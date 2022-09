Brionne : il abandonne la caravane volée, prend la fuite et emboutit la voiture de gendarmerie

Le chauffard parvient à prendre la fuite à pied. Poursuivi par les deux militaires, il pénètre dans une propriété, traverse le jardin et le cours d'eau de la Risle puis disparaît dans la nuit sans être rattrapé. Malgré les moyens engagés, notamment un chien pisteur de la gendarmerie de Dieppe (il perdra la piste du fuyard) et le Peloton de surveillance et d'intervention (Psig) de Bernay, l'individu ne sera pas retrouvé.



L'enquête, qui se poursuit, a permis d'établir que la caravane avait été volée un peu plus tôt dans le secteur de Pont-Authou.