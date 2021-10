Braquage dans un bar de Oissel : les deux malfaiteurs menacent la gérante et les clients

Son complice, armé d'un couteau, a tenu en respect pendant ce temps-là les quelques clients présents dans l'établissement. Leur forfait accompli, les deux malfaiteurs ont ensuite pris la fuite à pied. Etaient-ils attendus plus loin par un complice au volant d'une voiture ?



Un plan de recherches a été mis en place par les policiers qui ne sont pas parvenus à retrouver les braqueurs. Aucune victime n'est à déplorer.



Pour les besoins de l'enquête, les spécialistes du service départemental de police technique et scientifique ont procédé à des relevés de traces et indices. Les investigations ont été confiées à la Sûreté départementale.