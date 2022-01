Braquage à l’hôtel Normandy, à Vernon : deux malfaiteurs dérobent 2000€ et dévalisent des clients

Il est autour de 2 heures du matin. Un homme, le visage partiellement dissimulé par un masque chirurgical, se présente à l’accueil de l’hôtel. Il prétexte avoir réservé une chambre pour la nuit. Sans se méfier, le réceptionniste le fait entrer. Dans la place, le pseudo client sort alors une arme de poing et le menace, tandis qu’un complice, lui aussi masqué, le rejoint.



Les braqueurs se font d’abord remettre le contenu de la caisse, environ 2000€. Puis ils contraignent le réceptionniste à les conduire dans les étages de l’établissement. Sous la menace de leur arme, ils se font ouvrir une première chambre, puis trois autres où des clients dorment à poings fermés. Les individus braquent alors les occupants et les dépouillent de leur argent, portefeuille, cartes bancaires, téléphone portable et tablette numérique…