Bolbec. Quatre familles relogées et un adolescent blessé après un feu de cave dans leur immeuble

Un immeuble a été évacué ce lundi 20 mai, dans la soirée, rue Henri-Ferric à Bolbec (Seine-Maritime). Peu avant 23 h 30, un incendie dont l'origine serait accidentelle selon la police s'est déclaré dans une cave, nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers. Un jeune garçon de 13 ans, incommodé par les fumées, a été conduit en urgence relative à l'hôpital de Lillebonne pour examen.



Plusieurs appartements de l'immeuble ont été impactés par l'incendie et les fumées. Six personnes ont été prises en charge par la mairie pour être relogées provisoirement à l'hôtel et quatre familles ont été relogées par leurs proches.