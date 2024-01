Boire ou conduire : quatre conducteurs en dégrisement la même nuit au commissariat du Havre

Une opération de dépistage d'alcoolémie a mobilisé les forces de l'ordre cette nuit de mercredi à jeudi, en Seine-Maritime. Les policiers ont ainsi relevé quelques infractions délictuelles en raison de taux particulièrement élevés.



Une conductrice de 25 ans a été contrôlée au volant de sa voiture avec plus de 2 g d'alcool dans le sang. Elle a été interceptée, vers 2 h 30 du matin, par la police municipale sur le boulevard Leningrad au Havre. Remise à la police nationale, elle a été emmenée au commissariat central et invitée à souffler dans l'éthylomètre. Résultat, l'appareil a affiché un taux de 1,08 g par litre d'air d'air expiré, soit 2,16 g dans le sang.



La jeune femme a aggravé son cas : elle a insulté et menacé de mort les policiers, lors de son placement en geôle de dégrisement.