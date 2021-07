Bloqués par la marée, un adulte et deux adolescents secourus au Trou à l’homme à Étretat

Un adulte et deux adolescents, isolés par la marée, à Étretat, ont été secourus ce samedi 31 juillet en début d’après-midi, à Étretat (Seine-Maritime).



Les trois promeneurs en difficulté étaient bloqués par la marée au niveau du Trou à l’homme. Après reconnaissance, ils ont été hélitreuillés par l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, et déposés sains et saufs sur la plage.



L’intervention a mobilisé huit sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers, avec sept engins.



Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) attire l’attention des promeneurs et baigneurs quant aux horaires de marée afin de ne pas se retrouver bloqué.