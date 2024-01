Baisse des températures en Normandie : attention au risque de verglas sur les routes

Météo France a placé la Seine-Maritime en vigilance jaune grand froid à compter de cette nuit de dimanche a lundi à partir de minuit et pour toute la journée de demain lundi et maintient la vigilance jaune neige-verglas jusqu'à 13 heures.



Dans les autres départements normands, les températures vont sensiblement baisser avec un ressenti glacial pouvant atteindre jusqu’à -12 C par endroits.



La température moyenne à l'échelle du pays pourrait passer en dessous de 0°C mardi, vraisemblablement la journée la plus froide de l'épisode, ce qui ne s'est pas produit depuis février 2018, selon les prévisions de Météo France..



Dès lors, la préfecture de Seine-Maritime a pour sa part activé le plan "temps froid" qui prévoit notamment l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires, à compter de lundi 8 janvier à Rouen et au Havre.



Les équipes de la veille sociale sont mobilisées pour repérer et orienter vers l'accueil téléphonique du 115 les personnes susceptibles de bénéficier de ces dispositifs..