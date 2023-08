Baignades et pêche à pied interdites sur des plages du Calvados et de Seine-Maritime

Les plages de Villers-sur-Mer et de Blonville-sur-Mer, dans le Calvados, sont interdites à la baignade depuis ce mardi 1er août jusqu'à nouvel ordre. Il en est de même pour celle de Merville-Franceville où la pratique des activités nautiques et de la pêche aux coquillages sur la plage est également interdite. Des arrêtés municipaux ont été pris en ce sens.



Les résultats des analyses bactériologiques effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire et de la qualité des eaux de baignade font apparaître un dépassement des normes bactériologiques de nature à présenter un risque pour la santé des baigneurs, signale l’arrêté de la ville de Villers-sur-Mer.



Des mesures semblables ont été prises en Seine-Maritime concernant la plage du « Puys » à Dieppe. « Suite aux événements pluvieux de la journée du lundi 31 juillet, et à l’importante surverse de la station d’épuration de Dieppe, la plage de Dieppe « Puys » est interdite à la baignade et à la pêche à pied de loisir à compter du 1er août », prévient l'Agence régionale de santé de Normandie.