Le maire de Saint-Jouin-Bruneval en Seine-Maritime a pris un arrêté municipal ce jeudi 3 août interdisant « strictement » la baignade et les activités nautiques sur la plage et sur tout le littoral de Saint-Jouin-Plage à compter de ce jeudi et ce, jusqu'à un retour à la normale.



Cette mesure, décidée à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS) est la conséquence des mauvais résultats bactériologiques du contrôle sanitaire réglementaire, indique le maire Francois Auber.