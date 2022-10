Bagarre mortelle à Dieppe : un homme, sans domicile fixe, placé en détention provisoire

La victime est un retraité âgé de 68 ans. Il est dans un triste état : en arrêt cardio-respiratoire , les secours parviennent à le réanimer et à le transporter, dans un état jugé critique, jusqu'au centre hospitalier de la ville. Son pronostic vital est alors engagé. On apprendra plus tard que le sexagénaire est décédé à l'hôpital .



L'enquête policière va très vite. Les éléments recueillis sur les lieux, notamment auprès de témoins, vont permettent d'interpeller un premier suspect. Entendu en garde à vue, il est finalement relâché, mis hors de cause.