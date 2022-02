Au large d'Houlgate, quatre promeneurs isolés par la marée récupérés par les sauveteurs en mer

Quatre personnes isolées par la marée sur un banc de sable balisé au large d'Houlgate (Calvados) ont été secourus ce mardi 22 février.



Des moyens nautiques et aériens ont été déployés, coordonnés par le centre régional de surveillance et et de sauvetage (CROSS) de Jobourg. Il s’agissait de porter assistance à quatre membres d’une même famille, selon des témoins, piégés par la montée de la mer dans un secteur « déjà connu pour le risque d’isolement par la marée et signalé en conséquence », souligne ce soir la préfecture maritime.