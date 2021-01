Au Havre, une jeune femme fauchée sur le bas-côté de la route : elle succombe à ses blessures

La victime et son amie, qui habite Le Havre, avaient été déposées sur le bord de la route près de l’hôpital Monod et s’apprêtaient à rentrer à pied vers leur domicile.



L’une d’elles, voyant une voiture arriver, aurait levé le pouce pour faire signe qu’elles faisaient de l’auto-stop et aurait actionné le flash de son téléphone pour se faire bien voir. Mais la Golf, dont la conductrice ne l’aurait pas aperçue dans ses phares, a percuté de plein fouet la jeune femme, relate une source policière.



Le pronostic vital était engagé quand la jeune femme a été prise en charge par les sapeurs-pompiers pour être transportée au centre hospitalier Jacques-Monod.