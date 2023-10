Au Havre, une dispute entre voisins dégénère : l'un des protagonistes blessé de plusieurs coups de couteau

Interrogé un peu plus tard par les policiers, le quadragénaire confie avoir consommé de l'alcool avec un locataire de son immeuble. Les deux hommes se sont alors disputés. Une bagarre a éclaté et des insultes ont été proférées. L'un des protagonistes a sorti un couteau et a frappé l'autre à plusieurs reprises.



L'auteur des violences, un homme de 40 ans, a également été blessé au niveau du visage suite à des coups reçus par la victime. Il a été interpellé pour violences avec arme et placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital. Déféré le 13 octobre au palais de justice du Havre, il a été jugé en comparution immédiate et a écopé de trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt.