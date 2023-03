Au Havre, un adolescent de 15 ans tué à coups de couteau, un suspect interpellé

La victime, un Havrais âgé de 15 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR avant d'être transportée, avec un pronostic vital engagé, vers l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers. L'adolescent n'a pas survécu à ses blessures, il est décédé dans la nuit.



Un suspect, soupçonné d'être l'auteur des coups de couteau, a d'ores et déjà été interpellé et placé en garde à vue ce jeudi matin vers 6 heures par les policiers de la Brigade anti-criminalité du Havre. Il s'agit d'un homme né en 1985 et domicilié au Havre. L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine.



