Au Havre, sept voitures dégradées et dévalisées par des voleurs à la roulotte

La police municipale est immédiatement avisée, ainsi que la Brigade anticriminalité (Bac). Trois jeunes gens sont alors repérés en possession de façades d'autoradios et de divers objets. Ils sont suivis par les policiers jusque dans un hall d'immeuble où ils sont interpellés. Sur place sont découverts des lunettes de soleil et des flacons de parfum volés dans les véhicules.



Les suspects, âgés de 15, 18 et 22 ans ont été placés en garde à vue pour vols et dégradations en réunion.



L'enquête policière a permis d'établir que 7 véhicules avaient été dégradés et visités.