Au Havre, le vendeur de tabac de contrebande tombe dans le piège des policiers

Il vendait des pots de tabac de contrebande sur un compte Facebook qu'il avait spécialement créé sous un un pseudonyme afin de ne pas se faire repérer. Peine perdue, les policiers du Havre sont parvenus à l'identifier et l'interpeller de la manière la plus simple qui soit : en prenant rendez-vous avec lui.



En début de semaine dernière, les enquêteurs de l'unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine de la Sûreté urbaine du Havre sont amenés à s'intéresser à un compte Facebook où est proposée, via marketplace, la vente de pots de tabac. Flairant un trafic, un policier prend contact avec le titulaire du compte et fait semblant d'être intéressé par quatre pots de tabac pour 100 euros..