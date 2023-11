Au Havre, l'employé d'un kebab élève la voix et met en fuite deux jeunes braqueurs

Il lui a suffi de hausser la voix pour mettre en fuite les braqueurs. La scène s'est déroulée le mercredi 8 novembre, en début de soirée, au Havre (Seine-Maritime).



Peu avant 19 h 45, deux individus, apparemment très jeunes selon la police, ont fait irruption dans la boutique Star kebab, situé sur la place Maurice-Blard. Le visage plus ou moins bien dissimulé par un cache-nez, ils se sont dirigés immédiatement vers l'employé présent à la caisse avec une cliente. L'un des individus a alors sorti un couteau et l'a brandi tout en exigeant qu'on lui remette le contenu du tiroir-caisse. Dans le même temps, son complice a ouvert son sac à dos dans le but d'y déposer le butin. En vain.