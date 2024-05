Au Havre, ils sont interpellés au volant de voitures volées et faussement immatriculées

Le contrôle permet de découvrir que la Peugeot 3008, conduite par un homme de 19 ans, est inscrite au ficher des véhicules volés. Il s’avère de plus qu’elle est faussement immatriculée. Quant au conducteur originaire de la région parisienne, il n’est pas titulaire du permis.



Les recherches permettent rapidement de retrouver la seconde Peugeot 3008 : elle est stationnée un peu plus loin dans la même rue de Verdun. Son conducteur, repéré à proximité, est interpellé à son tour. Il s’agit d’un homme de 18 ans, originaire aussi de la région parisienne et qui n’est pas titulaire du permis.



La 3008 est également signalée volée dans le 44 et faussement immatriculée.



Les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol, usurpation de plaques d’immatriculation et défaut de permis.